Elegant relaxen op de chaise longue

De chaise longue, oftewel de lange stoel. Alleen het woord al plant meteen beelden van prachtige Franse kastelen met ontelbare zitkamers in gedachten. Maar het meubelstuk is meegegaan met de tijd en dus is het nu soms twee keer kijken of het om een heuse chaise longue gaat. De tijden van Lodewijk XV, met weelderige stoffen en vormen, zijn op z'n zachtst gezegd niet in alle onze voorbeelden meer terug te vinden.

Dat hoeft ook niet, want het mooie aan de chaise longue is dat het in al zijn uitvoeringen de elegantie behoudt. En dat kan nu net zijn waar jullie naar op zoek zijn voor in de woonkamer of een zitgedeelte elders in het huis.

Gelukkig kunnen we dankzij de ontwikkelingen wel wat verder onderuit zakken dan dat vroeger kon. De vraag blijft natuurlijk; zal het met zo'n ingewikkelde jurk nu echt lekker hebben gezeten?