Opgeruimd staat netjes! 6 handige tips voor een georganiseerd huis

Wassen is zo'n klusje dat als je het niet consequent doet, dan stapelt het zich letterlijk en figuurlijk enorm op. Daar zitten verschillende nadelen aan vast. Ten eerste heb je nooit al je kleren tot je beschikking. Ten tweede is het geen gezicht zo'n enorme berg was en ten derde ontmoedigt zo'n grote berg was ook. Hoe meer was er ligt, hoe minder zin je hebt er aan te beginnen. Dus als je consequent wast en het is overzichtelijk en de berg was zo klein mogelijk houdt, is het allemaal goed te doen.