Een stralende tuin? De wondermiddelen heb je zelf in huis!

Vooral bij huizen die net opgeleverd zijn, is van de grondstructuur van de tuin vaak weinig over. Deze is door alle bouwactiviteiten vaak helemaal in elkaar gedrukt. Begin niet in grote haast met de aanleg van de tuin, maar ga geduldig te werk. De plantcondities luisteren nu eenmaal nauw. Zet je planten in een bodem met weinig voedingsstoffen en een beroerde structuur dan zullen ze het niet lang volhouden. Ga weloverwegen te werk en begin met het verwijderen van alle onkruidzaden. Is deze klus geklaard ga dan aan de slag met het verbeteren van de grondstructuur. Dit kun je doen door te spitten en compost toe te voegen. Wil je weten hoe het met de bodem in je tuin gesteld is, laat je grond dan onderzoeken bij een tuincentrum bij je in de buurt.