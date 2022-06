Museum Ontwerp: Cheops Eco-House

De piramide van Cheops (ook wel de Grote Piramide van Gizeh genoemd) is de oudste en tegelijk de enige van de 7 wereldwonderen dat vandaag de dag nog te bewonderen is. Dit indrukwekkende bouwwerk wordt nog indrukwekkender als je bedenkt dat dit grafmonument meer dan 4000 jaar geleden gebouwd werd. Maar, hoe onsterfelijk deze piramide ook mag lijken, dit extreem robuuste bouwwerk brokkelt nu langzaam vanaf de top af. Vele oplossingen zijn voorgedragen om dit monument te kunnen behouden. Het meest bijzondere voorstel zien we hier, en is een ontwerp van de beroemde architect Luis de Garrido die ook het huis van de voetbalster Lionel Messi ontworpen heeft.

Zo komen we bij het uiteindelijke onderwerp van dit ideabook: De Garrido's ontwerp voor de piramide is namelijk tegelijk ook een ontwerp voor het Museum voor Menselijk Gedrag. Hij stelt voor om de top van de piramide weer compleet te maken met behulp van een complex en technisch hoogstaande constructie dat onder andere een organische tuin en klimaatbeheersing bezit en ook nog eens geen energie nodig heeft. Hoe De Garrido zich dit wonderbaarlijke exemplaar van museum ontwerp voorstelt kun je hier zien en lezen: