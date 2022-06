Voor en Na: de grondige herinrichting van een een ruim appartement

Als dit huis in de oude staat ingericht was, dan had er aan de keuken eigenlijk niets hoeven te gebeuren. Dit is namelijk een prima keuken, die ook nog eens spiksplinternieuw was. Maar het probleem was dat vooral de kleurstelling en het design slecht pasten bij de nieuwe thematiek die in het huis gebruikt is. Daarom was enige verandering hier ook wenselijk.