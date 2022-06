Goed slapen. Zo maak je de ideale slaapomgeving!

Investeer in een goed en comfortabel matras. Een gemiddeld persoon beweegt tussen de 40 en 60 keer per nacht. Een matras van goede kwaliteit is dus geen overbodige luxe. En maak van je slaapkamer een ruimte vol rust, inspiratie en energie. Geen stoelen die zijn verdwenen onder bergen kleding, een nachtkast bezaaid met stapels boeken of rommel onder je bed. Van rommel worden we alleen maar moe en dat is nu iets dat we niet kunnen gebruiken in de slaapkamer.