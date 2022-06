Hoe geef je een kleine keuken die ruime look?

Niet elke woning heeft de luxe van een grote droomkeuken met kookeiland. Maar ook in een kleine ruimte kun je een prachtige designkeuken creeren. Hou daarbij rekening met een aantal praktische tips om de ruimte optisch zo groot mogelijk te laten lijken en de ruimte zo slim mogelijk in te richten. Denk daarbij aan de kleurstelling, de vorm van de meubels en welke apparatuur je kiest.

In de kleine keuken is het belangrijk om een rustige neutrale sfeer neer te zetten. Ook is het zaak om voldoende kastruimte in te richten in de kleine keuken. Alle pannen en serviesgoed nemen immers veel plaats in beslag. Hoe doe je dit slim en praktisch in een kleine keuken? Lees het mee in dit Ideabook.