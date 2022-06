Cohousing: de nieuwe vorm van wonen

Cohousing is hot! In dure steden zoals Parijs en London wonen steeds meer mensen samen in een kleine woongemeenschap of huis. Daarbij heeft ieder zijn eigen zelfstandige woonruimte en is er een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Het is niet de vroegere studentenkamer in een oud tochtig stoffig pand maar een luxueus ingericht groot huis waarbij iedereen ook een volledig zelfstandige woonruimte voor zichzelf heeft. Ook zien we hele ecodorpen en woongemeenschappen met zelfstandige woningen binnen het cohousing concept. De basis is sharing en caring. Voorzieningen delen en gezamenlijke activiteiten op basis van keuze. Een perfecte oplossing in deze tijd van gebrek aan woonruimte om de vaak hoge woonkosten omlaag te brengen. Maar ook wellicht een goed antwoord als nieuwe woonvorm op onze maatschappij waarin de sociale voorzieningen steeds kariger worden.

Maar wat is cohousing nu eigenlijk en bestaat het al in Nederland? Wat zijn de voordelen en hoe richt je het in? Lees het mee in dit Ideabook.