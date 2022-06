Voor en Na: een verbeterd klein appartement

Een appartement in hartje Parijs is voor velen een droom en als je de kans krijgt om daar te wonen dan maakt het je misschien niet eens meer uit hoe de woning er uitziet. Dit kleine appartement was op zich prima bewoonbaar, maar kon op sommige punten wel verbeterd worden. In dit geval is er voor gekozen om het hele appartement in één keer op te knappen. En dat heeft z’n uitwerking zeker niet gemist. We weten wel bijna zeker dat je nu zo snel mogelijk naar de Franse hoofdstad wil! Bekijk dit prachtige project, dat is vormgegeven door de interieurarchitecten van Parisdinterieur.