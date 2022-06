Wat zegt je huis over jou?

Of je nou uithuizig bent of niet. Een rode deur betekent volgens de kleurenexperts dat je niet bang bent om te zeggen wat je denkt. Heb je een blauwe deur dan ben je in bijna alle situaties volledig op je gemak. Groen is een tikkeltje traditioneel en zwart staat voor conservatief en gereserveerd.

Wij kozen voor de rode deur op de foto. De kleur van de deur, de sfeervolle ramen en de Engelse heg zien er uitnodigend en vrolijk uit. Binnen verwachten we Charles Dickens achter zijn schrijftafel . Dat het interieur in zijn geheel niet Dickens is zie je in dit Ideabook!