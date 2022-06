Creatieve ideeën voor het plafond

Behang is vooral bedacht ter opfleuring van de vier muren van een kamer, maar kan ook heel goed aan het plafond aangebracht worden. Wie bijvoorbeeld sierlijk stucwerk zoals hierboven aan het plafond mist kan met een behang als deze, dat in 3D-stijl is vormgegeven, zowel stijl als diepte aan het plafond aanbrengen met hetzelfde gemak als het behangen van een muur. Heb je een onaangenaam hoog plafond in huis? Behang dan ook een stukje van de bovenkant van de muren, werk het af met een lijstje en zo heb je gelijk de illusie gecreëerd dat het plafond lager is en de ruimte dus knusser en warmer!

Hoewel wij misschien in huis maar weinig tijd doorbrengen met naar het plafond kijken is de inrichting ervan van groot belang als het gaat om de sfeer en stijl van de gehele ruimte. Onbewust merken wij heel sterk of het plafond een aangenaam licht verspreidt, een warme tint toevoegt of juist een ongewenst sombere sfeer uitstraalt. Let ook eens op hoeveel van het plafond eigenlijk zichtbaar is vanuit een deuropening en je zult je afvragen waarom je het plafond alleen maar gezien hebt als een plek om de lamp aan op te hangen. Ontdek de potentie van het plafond bij het inrichten van je huis of kamer en maak iets speciaals van je interieur!

Doe bij deze vloer- en muurproducten meer inspiratie op voor materialen die het ook allemaal aan het plafond goed doen!