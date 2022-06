Wonen met kinderen

Wanneer je nog met z'n tweeën bent, richt je je huis helemaal in zoals jij wilt. Altijd al een witte bank willen hebben? Nu kan het. Glazen vaasjes op tafel? Gewoon doen. Een open trap? Het is jouw feestje. Maar als er kinderen komen, zul je merken dat je interieur al gauw verandert. Er komen nieuwe spullen in huis, zoals een box en een kinderstoel. Er komt een hele hoop speelgoed je huis in, vaak felgekleurd en lang niet altijd mooi. Ze knoeien en stoten dingen omver. (Of erger nog, gooien dingen door de kamer.) En ook als ze groter zijn, zullen ze een stempel drukken op je interieur.

Gelukkig betekent dit alles niet dat het gedaan is met je mooie huis. Het is nog steeds mogelijk je huis stijlvol in te richten, maar het vraagt wat aanpassingen. Zorg bijvoorbeeld dat je kinderen een eigen speelplek hebben. En kijk kritisch naar wat je in huis haalt; Er zijn leuke kindermeubeltjes en prachtig speelgoed die je interieur alleen maar mooier maken. Zet kostbare dingen eventueel hoger en stel die witte bank nog even een paar jaar uit. En verder is het devies: Loslaten… Want helemaal spic en span zal het de komende jaren weinig zijn. Maar wel gezellig.