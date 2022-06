Voor en Na: van verwaarloosd naar prachtig opgeknapt eigentijds

Een verwaarloosde oude ruimte opknappen is in principe niet zo moeilijk om uit te voeren, maar om sfeer in een ruimte te krijgen kan soms wat meer inspanning vereisen. Met de juiste professional is dat natuurlijk geen probleem. De verwaarloosde ruimte waar we nu een kijkje gaan nemen is een bijzonder geslaagd voorbeeld. In feite is het niet meer dan een studio, maar door slimme oplossingen en de juiste inrichting is het een prachtig ruim geheel geworden. Voor dit project zijn we afgereisd naar Portugal. Architect en ontwerper Guillaume Jean is verantwoordelijk geweest voor deze prachtige verbouwing.