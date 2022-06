Tien houten keukens

Dit is een wat meer landelijke keuken met veel details. De keukenkasten hebben smalle groeven en de kookplaat komt wat naar voren in vergelijking met de kasten ernaast. Dit is vanwege de mooie oude schoorsteen die zo echt wat extra toevoegt aan de keuken. De afgeschuinde open onderkast zorgt voor een betere ruimte om langs de keuken te lopen en kan nog gebruikt worden om wat spullen neer te zetten die je graag in het zicht hebt. Zie hoe de vormgeving van de keukendeur een groot verschil maakt in look. Tot nu toe hebben we vlakke deuren gezien, maar ook deuren met een kader, geverfde deuren en hier zien we deuren met groeven om de look van planken te krijgen. Met hout kun je echt alle kanten op.