Hippe woning met stijl

De badkamer is een van de meest ontspannende plekken in huis, tenminste dat kan het zijn. We zijn er van overtuigd dat het in deze badkamer wel goed komt met dat relaxen, want als we één blik op het interieur werpen weten we genoeg. De transparante wand zorgt voor een mooie ruimtelijke aanblik en zorgt er tevens voor dat het water alleen daar komt waar het hoort: wel zo praktisch. Links zien we de mooie wastafel en meubels die het geheel een klassieke look geven met een moderne Scandinavische twist. Het toilet mocht natuurlijk niet ontbreken, dat vind je hier links. Qua verlichting spreekt deze badkamer eveneens tot de verbeelding; die spotjes zijn echte sfeermakers. Meer badkamerideeën vind je hier.