Bloemeninspiratie: de mooiste (bruids)boeketten

Zeg het met bloemen! Als er een evenement is waar bloemen de hoofdrol spelen dan is het wel de bruiloft. Op de tafels, in de ruimte, als corsage en niet te vergeten het bruidsboeket. Het statige, vormelijke bruidsboeket is niet meer van deze tijd. We zijn de gewone bosjes bloemen voorbij en zien allerlei nieuwe en artistieke creaties ontstaan met bloemen. Niet alleen in de boeketten maar ook in de tafel aankleding. En waarom zou je ook niet kiezen voor iets anders? Trouwen doe je immers maar een keer (als het goed is). We zien prachtige wilde boeketten van losse verschillende bloemen in allerlei hoogtes en kleuren en zelfs ook kransen als bruidsboeket.

We geven een overzicht van de laatste trends in de bruidsboeketten. Lees mee en laat je inspireren! En ook als je niet gaat trouwen kun je je door dit Ideabook laten inspireren om eens een ander bosje op tafel te zetten.