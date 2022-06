6 geweldige veranda ideeën voor het ideale buitenleven

Vroeger hadden alle huizen een veranda. In de tijd dat we nog geen televisie hadden en we de avonden al mijmerend en pratend met elkaar buiten door brachten. Maar met de komst van de televisie en internet hebben we steeds minder tijd gekregen om zo maar te zitten en zijn we steeds meer binnen gaan zitten. Uren brengen we door voor de televisie, surfend op internet en chattend met onze virtuele vrienden. Maar langzaam leven en maximaal genieten, is de nieuwste trend! Steeds meer mensen willen terug naar een rustige levensstijl. Eten uit eigen tuin, vrienden ontvangen en buiten koken. Veranda's passen hier prima bij. Veranda's worden ook steeds populairder en dat is niet zo vreemd want het is een prachtige aanvulling op een huis. Bij mooi weer biedt een veranda schaduw en op koudere dagen juist beschutting.

In dit Ideabook laten we je enkele mooie toepassingen zien van veranda's.