Heerlijk de voetjes omhoog op de bank met chaise longue

Een kleur voor de bank, die naast roze momenteel veel gezien wordt, is blauw. Vooral de donkerblauwe en donkergrijsblauwe kleur zijn populair. Vooral een uitvoering in het materiaal velours is in. Op de foto is te zien dat het blauw mooi combineert met lichtere kleuren en met hout. Maar ook bij een betonlook zou de bank goed staan. Misschien is blauw ook voor u een logische keuze, want het is weer net even iets anders dan al die grijstinten, maar niet zo intens donker meteen als zwart. De bank met chaise longue op de foto heeft wat ons betreft de perfecte afmeting; niet te groot en niet te klein. Deze blauwe trendsetter kan zo terecht in menig woonkamer.