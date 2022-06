Container: een huis voor minder dan €39.500,

Dit containerhuis lijkt te mooi om waar te zijn, maar is echt volledig functioneel en voorzien van alle gemakken. Het huis is uitgerust met elektrische circuits, verwarming en isolatie. Een containerhuis is misschien niet voor iedereen geschikt, maar is een goed alternatief voor degene die op zoek is naar een betaalbare flexibele woning.

De vraag naar kleine huizen neemt steeds meer toe door toegenomen kosten van woningen en torenhoge hypotheken. De meeste zeecontainers kosten niet meer dan 2500 euro en zijn te transformeren tot het huis(je) van je dromen.

