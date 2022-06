6 Terrasoverkappingen met stijl

Ten slotte laten we hier een project zien dat misschien niet uit de privésferen komt, maar desondanks als inspiratie kan dienen voor tuin of terras. Deze lichtinstallatie bespant een openbaar plein voor kerst: waarom niet een kleinere variant voor de tuin om zo een gezellige atmosfeer buiten te creëren? Voor late zomeravonden of donkere winterdagen kan een lichtdek als deze een bijzondere charme met zich meebrengen dat zelfs heel eenvoudig met een kale pergola en wat kerstverlichting te construeren is.

Velen houden van buiten zitten; om te zonnen, roken, frisse lucht opsnuiven of voor complete tuinfeesten. Maar het is toch jammer om zonder de tuin of terras te moeten doen bij ieder regenbuitje of teveel wind? Zoals we hier gezien hebben zijn er vele mogelijkheden om in weer en wind van de buitenlucht en -licht te genieten; van grootse, robuuste constructies tot elegant lichte overkappingen.