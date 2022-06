Stijlvol ecodesign: de 10 meest interessante projecten

Het ontwerp van deze woning is gebaseerd op harmonie met, duurzaam gebruik van, en zo min mogelijk impact op: de natuur. Het met gras bedekte dak is op dit moment de meest energiezuinige en milieuvriendelijke thermische barrière op de markt. Het grasdek zorgt ervoor dat er minder schadelijke uitstoot van menselijke activiteit in de atmosfeer terecht komt terwijl deze energie tegelijk wordt omgezet in warmte en een klein broeikaseffect in huis veroorzaakt en zo een energiebesparende manier van verwarming vormt. Overtollige warmte wordt echter ook doorgelaten door het gras terwijl geluidsoverlast binnen tot een minimum wordt beperkt door het natuurlijke dempende effect. Water wordt ook door deze graslaag geabsorbeerd, zodat overtollig vocht niet in huis terechtkomt. Het is algemeen bekend dat gebouwen die bedekt zijn met een groene laag als deze 25% minder kunstmatig opgewekte energie nodig hebben dan traditioneel gebouwde woningen. Dit ontwerp is dus niet alleen ecologisch aantrekkelijk, maar ook economisch gunstig!

Dankzij het toenemende bewustzijn onder consumenten en producten is de vraag naar producten als deze enorm gestegen en worden deze ook steeds toegankelijker voor iedereen. Houd deze trend dan ook in het achterhoofd bij je volgende architectuur- of interieurproject en ontdek fascinerende, milieu- en geldbesparende oplossingen. Zoals we hier hebben gezien zijn ecodesign-producten niet alleen energiebesparend, duurzaam en milieuvriendelijk, maar zijn daarbij ook nog eens functioneel en simpelweg mooi! Zo kunnen we dus in plaats van het milieu tot last te zijn zelfs in stijl een harmonieuze eenheid vormen met de natuur!

