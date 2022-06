Van tuinhuis naar droomhuis, voor minder dan 210.000 euro

We hebben vanaf deze zij een mooie blik op de woning in de avond. De huiselijke gloed verlicht de omgeving en laat ons zien waarom de bewoners in de avond met goed weer nog graag even buiten zitten. De tuin krijgt een sprookjesachtige look en het terras is mooi verlicht, zodat je gesprekken met familie en vrienden altijd een goede sfeer hebben. Met deze laatste blik op de woning sluiten we de tour af; we zijn erg verrast door de mogelijkheden die er zijn om een tuinhuis te veranderen in een droomhuis. Voor we verder gaan, geven we je nog even een aantal belangrijke feiten over deze nieuwe woning:

Oppervlakte: 70 m² + 69 m²

Primaire energievraag: 105,8 kWh / (m²a)

Bouwkosten: 65.000 € (1 deel) + € 142 000 (2e fase)

Deze studio is niet heel groot, maar je hebt er alle ruimte!