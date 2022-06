Voor en Na: donker hok wordt lichte studio

Van de duisternis die in de oude situatie aanwezig was, is niks meer te zien. We zien een schitterende lichte plek, die een heel leuk industrieel gevoel opwekt. Maar dan wel industrieel met een landelijk randje. Het plafond zorgt namelijk voor het fabrieksgevoel, maar de schitterende met geverfd hout beklede muren en meubels brengen een stevig landelijk accent aan in de ruimte. Aangezien dit een studio is zien we vele functies in dezelfde ruimte. We gaan ze allemaal even apart bekijken.