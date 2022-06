Een klein huis met een grote tuin

Aan de voorkant van de woning is er geen spoor te bekennen van de uitbundige tuin die de woning rijk is. Hier hebben we juist met een strakke kunstmatigheid te maken, als we kijken naar het design van deze parkeerplaats en woning. Deze minimalistische vormgeving is niet alleen mooi, maar ook vrij praktisch. Je hebt er maar weinig werk aan. De bewoners beschikken ook over een carport, dit is een bijzonder handige manier om je bolide in een goede staat te houden, omdat deze zo nauwelijks door wind en regen wordt beïnvloed. In het bloemenperk, net voor de woning, zien we een voorbode van de open en levendige tuin die we straks aan je laten zien.