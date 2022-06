Voor en Na: van casco appartement naar prachtig ingerichte woning

Aan een nieuwe woning zitten heel veel voordelen. Het allergrootste voordeel is dat je al je woonwensen in een nieuw ontwerp kunt verwerken en dat geldt natuurlijk niet minder voor de inrichting die je in je nieuwe onderkomen toe gaat passen. Maar soms is het ook zo dat je te maken hebt met een huis dat ‘casco’, dus leeg met alleen de basisvoorzieningen, wordt opgeleverd. De bewoners van het huis in Frankrijk dat we nu gaan bekijken kregen de beschikking over een casco opgeleverd appartement. De interieurarchitecten van Mint Design zijn vervolgens aan de slag gegaan om het huis op een prachtige manier in te richten. Bekijk de verschillen tussen de oude en de huidige situatie!