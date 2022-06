Voor en Na: van krot naar stoere woning

Voor sommige huizen lijkt alleen de sloopkogel uitkomst te bieden. Een huis met een zeer vervallen uiterlijk en een krakkemikkige constructie is namelijk voor niemand een pretje om in te wonen. Maar zelfs met het allerergste krot dat er maar te bedenken is, kan de juiste architect uit de voeten. Het is natuurlijk een kwestie van investeren en als je als bewoner dat gaat doen, dan kun je een huis weer helemaal bij de tijd brengen. In deze Voor en Na gaan we zo’n huis zien. Terwijl je denkt dat sloop de enige optie is, is dankzij de Argentijnse experts van ELV een herboren en stoere woning ontstaan.