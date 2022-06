Ontwikkeling van een tuin in de stad! Een prachtig project!

Zoals Voltaire zo treffend Voltaire zei: We moeten onze tuinen onderhouden . Maar hoe je dat als je in de stad woont waar een tuin niet altijd vanzelfsprekend is en het lastig kan zijn om planten te kweken en te verzorgen? Dat urban gardening heel goed mogelijk is blijkt uit de vele initiatieven in steden als Rotterdam, Kopenhagen en Berlijn. Braakliggende terreinen worden omgetoverd tot de mooiste buurtmoestuinen, dakterrassen kleuren groen en voor de stadshuizen verschijnen heuse geveltuinen. Stadstuinieren is op dit moment ongekend populair!

Ook in Parijs raakt stadstuinieren steeds meer in zwang. De tuin in dit Ideabook ligt in de omgeving van Parijs en is een oase van groen in een verder stedelijke omgeving. De tuin is een ontwerp van het Franse landschapsarchitectbureau Garden Trotter. De ontwerper van de tuin heeft een kale buitenruimte getransformeerd tot een levende tuin waar het fijn toeven is voor zowel mens als dier.

Neem een snel een kijkje in dit Ideabook, doe inspiratie op voor je eigen tuin en geniet van de beelden!