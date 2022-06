Chaise sofa's

De chaise longue sofa is een van de meest comfortabele en meest veelzijdige meubelen die ooit is ontworpen. Het basisontwerp combineert de zitting van een chique leunstoel met het ligoppervlak van een sofa. Het is een leunstoel, een sofa en een bed in één, waar je zowel comfortabel op kunt liggen als comfortabel op kunt zitten. De chaise longue vindt haar oorsprong in het achttiende-eeuwse Frankrijk, waar de sofa erg populair was onder de adel. Hierdoor heeft de chaise longue voor veel mensen nog altijd een chique, aristocratisch karakter. Desalniettemin is de chaise sofa tegenwoordig in de meeste meubelzaken te verkrijgen en is ook het ontwerp met zijn tijd meegegaan. Doe hier ideeën op voor een chaise sofa die bij jou past.