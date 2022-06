Moderne, elegante woonkamers waar iedereen van droomt

Het woord 'elegant' doet velen van ons denken aan iets potsierlijks. Iets schoons en degelijks dat ergens ook een beetje wordt aangetast door vergane glorie. Waar deze associatie precies in schuilt is ongetwijfeld de oubolligheid van het woord zelf, want de definitie ('iets aantoonbaar moois') laat weinig ruimte tot interpretatie over. Toch, om het woord en alles wat wij hieraan koppelen even in een goed daglicht te stellen, heb ik tien voorbeelden van moderne, elegante woonkamers bij elkaar gezocht. Hier vinden klassieke schoonheden, alsook moderne invloeden elkaar om het beste in elkaar naar boven te halen.

Want zeg nu zelf, stiekem geven we allemaal heel veel om dat wat we al kennen. De nostalgie blijft altijd voor warme gevoelens zorgen.