In de leer. Lederen meubels voor de woonkamer

Niet iedereen houdt van een leren bank; Het is immers een groot object in je kamer en dan kan al dat leer best veel zijn. Leer kan ook een rol spelen in kleinere meubels of in bijzondere accessoires. We zien hier bijvoorbeeld naast een grote met stof beklede bank een oude leren koffer staan. Een prachtig object dat een leuke toevoeging is in je interieur. En bedenk je eens waar hij allemaal geweest zou kunnen zijn. Gebruik hem als bijzettafeltje of als speelgoedkist voor de kinderen.