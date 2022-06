Op rozen. De mooiste behangetjes met roosmotief

Deze is ook mooi zeg! We bekijken weer even een wat kleurrijker behang. Een mooi vol motief van verschillende bloemen in een bijzondere kleurstelling. Wees niet te bang dat het teveel wordt of bouw een beetje rust in door het bij één wandje te houden. Hier is gekozen om een mooi kastje te omlijsten met een fleurig geheel dat niet alleen in het behang zit, maar ook in het kussen op de stoel. Op het kastje is nog plek voor echte bloemen waardoor eenieder meteen vrolijk zou worden van deze ruimte. Let ook op de lijstjes aan de muur. Met zo'n drukke wand zouden foto's en schilderijen wellicht minder tot hun recht komen. En ach, wie wil er nog kunst aan de muur als de wand zelf al zoveel te bieden heeft.