Niets Hollandser dan kaas: The Cheese Factory

Hier is alles kaas: de lampen, de counter ( een kaasplank) de accessoires en natuurlijk de echte producten op de planken. We lopen rond in dit ambachtelijke bedrijf en we komen al snel tot de conclusie dat het beperkte aanbod van vroeger vandaag de dag ingeruild is voor een bijzonder grote diversiteit aan smaken. Wat een rijkdom! En wat een plezier beleven we er aan om deze wereld van kaas te ontdekken. Natuurlijk wel met mate, want kaas is wel gezond, maar van te veel kaas wordt je een… juist ja. Daarom is onze strategie die van de spaarzaamheid en deze is vooral gericht op het ervaren van de verschillende smaken, en daar ben je in deze winkel voor aan het goede adres.