Een prachtig huis dat opvalt door zijn eenvoud

Het huis valt op door zijn eenvoud en gaat een prachtige symbiose aan met de natuur er rondom heen. Alles aan deze woning in Friesland straalt rust en orde uit. De gelaagde structuur die we onder aan de gevel zien kent zijn voorganger in de bekende speklagen, deze zagen we al in gebouwen uit de 16e, 17e en 18e eeuw, vaak te zien in kastelen en oude stadspoorten. Hetgeen we nu zien is dus een 21ste-eeuwse adaptatie. Het is een huis met behoorlijk grote ramen die veel daglicht het interieur in laten stromen. Let ook even op het strakke dak, dat geen dakpannen heeft maar grote platen. De tuin naast het huis maakt een authentieke indruk en lijkt in te haken op het verleden van Friesland. In gedachten zien we de eerste nederzettingen in het onontgonnen land als staan.