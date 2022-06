Van oude boerderij naar hedendaagse woning

Friesland is een geliefde stek om bij te komen van het hectische stadsleven in de randstad. Deze noordelijke provincie van ons land heeft de rust, ruimte en een heerlijk open en vooral verfrissend klimaat. Je komt er echt tot rust. Vergelijk het voorgaande maar eens met de situatie in de randstad. We kunnen rustig stellen dat we met Friesland goud in de vingers hebben. Vandaag nemen we je mee naar een hedendaagse woningen in Friesland, waarin het vrije leven een geheel nieuwe dimensie krijgt. De schitterende architectuur en de natuurlijke omgeving waarin deze huizen staat is verbluffend. Het is echt een architectuur om eens van binnen en van buiten onder de loep te nemen. In dit artikel gaan we precies dat doen. Zoek je inspiratie? In deze woningen in Friesland zul je die zeker vinden. Kijk snel met ons mee hoe een oude boerderij een hedendaagse woning werd!