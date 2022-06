Villa Louise te Waalre: een prachtige historische tocht

Het wonen in een villa is voor velen van ons een droom. Vlak voor het begin van onze jaartelling brak er in het Romeinse rijk een tijd van vrede aan: de zogenaamde Pax Romana. In deze tijd van rust en voorspoed verrezen de eerste villa´s. Er waren in die tijd twee type villa, namelijk de villa urbana en de villa rustica. De eerste was vooral bedoeld als rustoord voor de vermogende stedeling, de tweede was een boerderij waarin de slaven en de dieren van een invloedrijke persoon gehuisvest waren. Door de eeuwen heen heeft het eerste type villa zich ontwikkelt tot een woning in de stad. Vandaag nemen we je mee naar Villa Louise gelegen te Waalre, nabij Eindhoven. Het beloofd een interessante wandeling door het huis te worden, die mogelijk gemaakt is door Foto Buro Brabant. Kom je met ons mee?