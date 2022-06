Herontdekt: de moderne chaise longue

Letterlijk vertaald uit het Frans betekent 'chaise longue' simpelweg 'lange stoel'. Alhoewel deze term onbeperkte variatie suggereert verstaan we hier meestal een specifieke vorm zitmeubel onder dat vrijstaand, of als deel van een bank of sofa, een luxueus soort zit- en ligplek vormt. De laatste jaren zien we deze vorm steeds vaker terugkomen in interieurs en daarom gaan we vandaag kijken naar een aantal interessante moderne herinterpretaties van dit van oorsprong antiek Egyptische meubel.

Traditioneel bestaan er drie soorten chaise longue, met ieder hun eigen karakteristieke vorm:

Duchesse brisée: dit type chaise longue bestaat uit twee of soms drie aparte delen: een zitgedeelte en een voetensteun die qua afmeting en design perfect op elkaar aansluiten. Het eventuele derde deel is een extra zitgedeelte dat aan de andere kant tegen de voetensteun staat, waardoor een lange bank met aan iedere zijde rug- en armleuningen ontstaat.

Récamier: dit type wordt gekenmerkt door een eenvoudige bank-vorm, met alleen aan beide korte uiteinden een leuning of soms zelfs alleen een kussen.

Méridienne: dit is de vorm die tegenwoordig vaak met een bankstel gecombineerd wordt. Hierbij wordt een rugleuning en één armleuning toegevoegd. Traditioneel vormt de armleuning vaak een curve dat van de rugleuning naar de zitting van de chaise longue afdaalt.

Wat hedendaagse, moderne vormen van de chaise longue karakteriseert is dat deze vaak niet in een van bovenstaande categorieën passen maar een combinatie van verschillende typen zijn of zelfs een geheel eigen interpretatie van de 'lange stoel' vormen. Hoe hedendaags ontwerp dit aanpakt kun je hieronder zien.