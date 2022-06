Hoe repareer je asfalt of plaats je natuursteen op je oprijlaan?

Oude landhuizen en vrijstaande huizen kennen vaak een statige oprijlaan of parkeerplaats. In sommige gevallen is deze van asfalt gemaakt. Maar ook andere huizen hebben soms een parkeerplaats voor het huis of garage van asfalt. Na verloop van tijd wordt dit asfalt brokkelig, verzakt het en kunnen er gaten en scheuren in ontstaan. Geen fraai gezicht voor de deur dus. Maar wat doe je er dan mee? Repareer je het bestaande asfalt of breng je een afdekkende laag over dit asfalt aan? Of kies je ervoor om het asfalt weg te halen en te vervangen door een mooi geplaveide oprijlaan of pad van natuursteen? Met een toplaag kun je op een zeer goedkope manier je asfalt weer als nieuw maken.

In dit Ideabook geven we een overzicht van een aantal mogelijkheden om het asfalt te repareren of te vervangen. Voor het bestraten van een oprit geldt een andere werkwijze dan een terras vanwege de zwaardere belasting en mogelijke verzakkingen. Lees mee hoe je dit doet.