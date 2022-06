Hoe maak je je appartement waterproof?

Het waterproof maken doe je op het kale, vlak gemaakte of geschuurde oppervlak voordat je gaat verven, vloerbedekking leggen of tegelen. Het is als het ware een onzichtbare waterdichte laag die ervoor zorgt dat er geen vocht van de buitenkant kan doordringen waardoor je bijvoorbeeld lelijke vlekken op het plafond krijgt. Daarnaast zorg je ervoor dat vocht van de natte ruimtes zoals de badkamer niet door de muren heen sijpelt en schade veroorzaakt aan de constructie van je huis.

Gevels impregneren we al jaren lang maar het waterproof maken aan de binnenzijde is een stap die we vaak overslaan. Toch is deze zeer belangrijk voor de optimale constructie van je huis en ook isolatie. Bovendien kan vocht en schimmel ook voor gezondheidsklachten zorgen. In veel andere landen is het waterproof maken daarom ook verplicht. Een plafond, muur of vloer waterproof maken doe je met een speciale primer en vervolgens worden daarna een of meer lagen van een speciale coating aangebracht. Deze speciale verfsoorten koop je bij de vakhandel.