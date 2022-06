SIP bouwtechnologie de nieuwe trend van oersterk en ecologisch bouwen

SIP technologie is de nieuwe trend. SIP materialen staan bekend om hun ongekende kracht en kunnen overal worden gebruikt bij het bouwen van een huis. Van muren, daken tot vloeren. Met de prefab bouwplaten, bouw je in zeer korte tijd (wel 50% sneller) een heel huis. In Azië en Noord Amerika is SIP daarom al jarenlang de standaard bij huizenbouw.

In Nederland zijn er diverse bedrijven die prefab pakketten en ook losse SIP panelen aanbieden. De kostenbesparing van SIP zit hem niet zozeer in de materiaalkosten maar in de lagere funderingskosten en snellere bouw waardoor er wordt bespaard op arbeidsloon. Wanneer het huis klaar is, zijn de energiekosten zo'n 60% lager.