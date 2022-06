Een fantastisch en ruim penthouse

Iedereen die op zoek is naar een appartement in een grote stad, zal niet ontkennen dat die het liefste een mooi penthouse zou kopen. Maar het is natuurlijk niet zonder reden dat aan deze huizen een behoorlijk prijskaartje hangt. Dat begrijp je direct als je dit fantastische en vooral zeer ruime penthouse ziet. Met twee verdiepingen is dit een grote woning, waar de woonruimte in de stad over het algemeen zeer klein is. We kunnen je heel veel van dit huis laten zien, maar hebben een selectie gemaakt van de mooiste foto’s. Tijd om heerlijk van dit project te gaan genieten van dit project van de architecten van 1st Avenue.