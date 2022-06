Een unieke gevel als blikvanger

De gevel van een huis kan redelijk onopvallend zijn, of juist een bepalend element in een straat. Het hangt net van de architect af, hoe het ontwerp er precies uit komt te zien. En de smaak van de bewoners speelt daarin natuurlijk ook een belangrijke rol. Een uitgesproken smaak voor een opvallende gevel moeten de bewoners van dit huis in ieder geval hebben. In dit geval is dit de gevel in de straat waar iedereen blijft staan om te kijken. Achter de gevel vinden we een aangenaam en licht huis. We reizen af naar Mexico om dit project, dat een ontwerp van architectenbureau Orther is, te bekijken.