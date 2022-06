Een gigantisch landhuis met een fantastische inrichting

Ergens in ons leven komt er een moment waarop we dromen weg te vluchten van de stress en hectiek van alledag, waar we simpelweg tot rust kunnen komen en van de idylle en rust van het landelijke leven kunnen genieten. In het meest ideale geval gaat het om een thuis dat warm en uitnodigend is, en met een knappend haardvuur op ons wacht als we van een uitgebreide herfstwandeling terugkomen. Een huis waarin er genoeg plaats is voor een reusachtige kerstboom om de feestdagen met de hele familie verzameld te vieren of op luie zomeravonden uitgelaten tuinfeesten met vrienden te vieren. Zo'n droomhuis bekijken we vandaag bij homify 360° eens van wat dichterbij.