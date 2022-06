Houten keukens

Natuurlijke en duurzame materialen zijn nu geliefder dan ooit. Het is dan ook geen wonder dat hout onze harten met storm verovert – en wel in alle mogelijke vormen, designs en woonruimten. Hout maakt huiselijk, zorgt voor gezelligheid en warmte en is zacht aan de handen en de ogen. Daarbij reguleert dit materiaal ook nog eens het ruimteklimaat en past compleet binnen eigentijdse trends in design. Het spreekt dan ook voor zich dat dit natuurlijke materiaal nu steeds vaker in de keuken terug te vinden is. Daarbij blijft het niet beperkt tot de vloer, de pollepels en de snijplank maar neemt de hele ruimte in beslag. Wie nu bang is voor een overdaad aan landelijk-chic design kan zich ontspannen, want de volgende voorbeelden laten zien hoe veelzijdig en flexibel hout in de keuken kan zijn. Daarnaast kan hout ook super modern en stylish zijn!