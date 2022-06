Voor een schitterende woning in een bergachtig landschap kun je op het Iberisch schiereiland goed terecht. En in Portugal weten architecten goed raad met de vormgeving van een huis in zo’n prachtige omgeving. Neem nou het huis waar we nu een kijkje gaan nemen: dankzij de experts van Sole Atelier is het bijzonder aangenaam wonen in een prachtige omgeving. Een huis dat een prachtige vakantiewoning kan zijn, maar ook voor permanente vestiging zeer geschikt is. Geniet lekker mee van dit aangename project.