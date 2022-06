Voor en Na: van onbruikbaar dak tot schitterend dakterras

Heb jij een appartement en het geluk dat je geen buren boven je hebt wonen? In dat geval moet je nu extra opletten. Maar ook alle andere geïnteresseerden kunnen zich heerlijk verlekkeren aan dit project. Het gaat namelijk om een ruimte die vaak onbenut blijft: het dak. In dit geval was er sprake van een dak op een toplocatie waar niets mee gebeurde. Maar wie wil nou niet midden in een oude Spaanse stad een prachtig dakterras tot zijn beschikking hebben? Dankzij de interieurarchitecten van Myhomedesign is een klein paradijsje ontstaan. Benieuwd geworden naar het eindresultaat? We laten je eerst even een foto zien van de oude situatie en daarna is het tijd om te genieten van een schitterend dakterras.