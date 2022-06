Tien moderne sidetables voor in de hal

De tafel is vrij simpel van vorm en laat het hout tot zijn recht komen. Schitteren in eenvoud. Het zit hier ook in de combinatie met de donkere achtergrond, verschillende structuren en patronen. Wat kleine accessoires en je maakt het helemaal eigen. En deze sidetable is een Nederlands ontwerp, dus maak je hal speciaal met ontwerp van eigen bodem. Ook het materiaal is Nederlands; deze tafel is gemaakt van Iepenhout! Leuk detail is de noest aan de bovenkant van de lade in de verder strak vormgegeven kast.