Een kwestie van stijl: Scandinavisch design

Scandinavisch design wordt gekenmerkt door een eenvoudige inrichting met pure en natuurlijke materialen die samen met neutrale kleuren een esthetisch aangenaam en elegant geheel vormen. Hout is het meest gebruikte materiaal voor meubels, vaak onbewerkt of met behoud van de oorspronkelijke houttint. De introductie van lichte en neutrale kleurtinten vormen een belangrijk voordeel: de heldere kleuren van de natuurlijke materialen in combinatie met vooral veel wit en een scala aan kleuren als crème, beige of grijs vormen een genuanceerd, neutraal en warm kleurenpalet. De gedachte hierachter is simpel: veel Noord-Europese landen zoals Noorwegen, Zweden en Finland hebben heel koude winters met heel korte dagen, waardoor de kleurkeuze duidelijk wordt. De grote, open ruimtes in de woningen hebben te maken met steeds kouder wordende temperaturen gedurende de winter, waardoor het steeds moeilijker of onaangenamer wordt om buiten te zijn. Daarom wordt het huis de ontmoetingsplaats voor vrienden en familie. De kamers zijn dan ook zo ingericht dat meerdere mensen tegelijk comfortabel plaats kunnen nemen.

Een Scandinavische stijl in huis creëren hoeft maar weinig te kosten. Alhoewel we vaak de neiging hebben de ruimte in ons huis met meubels te vullen hoef je je bij deze stijl niet druk te maken om verlaten hoeken of lege muren. Het meubilair in deze kamer is eenvoudig, met geometrische lijnen en veel onbehandeld hout, maar toch niet streng. Het verschil met minimalisme is het gebrek aan strakke lijnen en een overvloed aan vriendelijke curven en rondingen. Zwarte elementen, zoals het tafelblad en de kachel, breken opzettelijk de idylle van puur lichte kleuren in deze kamer en verlenen het zo extra warmte en huiselijkheid.