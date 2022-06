Je oude bank weer als nieuw met spuitverf!

Een bank waarvan de kleur in niets meer lijkt op de kleur die de bank bij aanschaf had, kan een doorn in het oog zijn in je huis. Het kan verleidelijk zijn om de bank weg te doen en een nieuwe bank te kopen, maar als de bank nog goed zit is dat eigenlijk best wel zonde. Gelukkig is er een manier waarop je de bank een tweede leven kunt geven, zodat je er weer volop van kunt genieten.

In dit Ideabook vertellen we je hoe je jouw oude bank er met spuitverf weer als nieuw uit kunt laten zien. We geven je tips over hoe je het beste te werk kunt gaan en welke voorbereidingen je allemaal moet treffen. Daarna kun je veilig met spuitverf aan de slag.