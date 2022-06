Moderne bungalow met Aziatische allure

Vandaag nemen we een kijkje in deze moderne bungalow. Deze staat niet, zoals je misschien zou verwachten, in Azië. Dit fantastische huis in midden Duitsland zit volgepakt met de beste en nieuwste technische snufjes, verzorgd door Klaus Geyer Elektrotechnik. Daar is aan de buitenkant nog niet heel veel van te zien. Deze is sober en minimalistisch met een vleugje Bauhaus.