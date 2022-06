Spectaculaire verbouwing inclusief aanbouw

De industriële en eclectische look wordt ook in de woonkamer doorgevoerd. Achterin zien we een gezellige zithoek en een niveau lager de televisiehoek. Geen houten vloer hier maar strak gegoten beton. Qua kleuren is er gekozen voor veel wit en grijs in diverse tinten. Een paar kleuraccenten maken van deze ruimte een spannend geheel. Mooi is ook om te zien hoe oud en nieuw met elkaar wordt gecombineerd. Zo zien we moderne elementen als het home cinema set en bijvoorbeeld de oranje lamp. Maar ook meer klassieke voorwerpen zoals de kroonluchter in de zithoek en de originele radiator bij de trap.